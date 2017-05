Pahor s predstavniki slovenske narodnostne manjšine v Avstriji o njihovem položaju

Ljubljana, 23. maja - Predsednik republike Borut Pahor se je pred sredinim uradnim obiskom avstrijskega predsednika Alexandra van der Bellna v Sloveniji danes v Ljubljani sestal s predstavniki slovenske narodnostne manjšine v Avstriji, ki so mu predstavili svoj položaj in težave ter ga seznanili z mnenji o možnih rešitvah, so sporočili iz urada predsednika.