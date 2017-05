Onesnaženost okrog cementarne v Anhovem ni nič večja kot drugje po Sloveniji

Kanal, 23. maja - Občina Kanal ob Soči je danes pripravila predstavitev zadnjih meritev onesnaženosti zraka, zemlje in hrane na območju občine. Dobljeni rezultati meritev kažejo, da je prekoračitev mejnih in opozorilnih vrednosti malo, nekatere med njimi pa so posledica naravnega okolja, so povedali danes zbrani strokovnjaki, ki so predstavili rezultate meritev.