Med žrtvami napada v Manchestru tudi osemletna deklica

Manchester, 23. maja - Lokalne oblasti so identificirale prve tri od 22 žrtev ponedeljkovega napada na pop koncertu v britanskem Manchestru. Med žrtvami so tako bili tudi osemletna deklica iz mesta Leyland, študentka iz Lancashirea in 26-letnik iz Radcliffa v bližini Manchestra. Med 59 ranjenimi je 12 otrok, mlajših od 16 let, so sporočili iz reševalne službe.