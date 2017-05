Skomina ponosen na sredino nalogo

Ljubljana, 23. maja - Resda bosta v sredo od 20.45 dalje v Stockholmu v ospredju Ajax in Manchester United, ki bosta igrala finale evropske lige, toda del pozornosti bo namenjen tudi sodnikom, predvsem glavnemu. Prvič v zgodovini bo kak evropski klubski finale sodil Slovenec. To bo Damir Skomina, ki pravi, da je ponosen na to, da so prav njega izbrali za to nalogo.