Kmetijski ministri EU o zaščiti vodnih virov in vplivu na kmetijstvo

Valletta, 23. maja - Ministri EU za kmetijstvo so se danes sestali na neformalnem zasedanju na Malti. Tema so bile podnebne spremembe in vodni viri v EU ter novi izzivi za kmetijstvo. Minister Dejan Židan je opozoril, da so vodni viri omejeni in da bo več namakanja možno le, če bodo namakalni sistemi bolj varčni z vodo in tehnologija kmetijstva prilagojena.