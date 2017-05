Roger Moore - igralec, ki je posnel največ filmov o agentu 007

London, 23. maja - Filmski in televizijski igralec Roger Moore je bil najbolj prepoznaven po vlogi Jamesa Bonda v filmih o agentu 007, ki jo je igral med letoma 1973 in 1985. Pred tem je med letoma 1962 in 1969 igral Simona Templarja v televizijski seriji Svetnik in med letoma 1960 in 1961 Beauja Mavericka v seriji Maverick.