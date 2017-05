Med žrtvami napada v Manchestru tudi osemletna deklica

Manchester, 23. maja - Lokalne oblasti so identificirale prvi dve od 22 žrtev ponedeljkovega napada na pop koncertu v britanskem Manchestru. Med žrtvami sta tako bili tudi osemletna deklica iz mesta Leyland in študentka iz Lancashirea. Med 59 ranjenimi je 12 otrok, mlajših od 16 let, so sporočili iz reševalne službe.