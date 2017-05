Umrl britanski igralec Roger Moore

London, 23. maja - V 90. letu je po kratkemu boju z rakom v Švici umrl britanski filmski in gledališki igralec Roger Moore, so potrdili v igralčevem družinskem krogu. Moore je bil najbolj znan po vlogi Jamesa Bonda, ki jo je odigral v sedmih filmih med letoma 1973 in 1985. Veljal je tudi za velikega humanitarca.