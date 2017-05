Sanacijska dela na Drnici naj bi po zadnjem dogovoru potekala ponoči

Sečovlje, 23. maja - Pri sanaciji potoka Drnica v Sečoveljskih solinah je uporaba intervencijske ceste v neposredni bližini portoroškega letališča povzročala motnje navigacijske naprave in s tem ogrožala varnost poletov, zato so v aerodromu ustavili prehode delovnih strojev. Na ponedeljkovem sestanku so se dogovorili, da bodo dela potekala v času zaprtja letališča.