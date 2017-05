V Makedoniji prvi sodni proces in obsodbe zaradi vdora v parlament

Skopje, 23. maja - V makedonski prestolnici Skopje se je danes začel sodni proces zaradi nasilnega vdora v parlament 27. aprila. Vseh devet obtoženih je ob začetku procesa priznalo, da so sodelovali v pretepu socialdemokratskih poslancev. Osmerici obtoženih so danes že izrekli pol leta zaporne kazni pogojno, enega so obsodili na leto in pol pogojno.