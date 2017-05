Maribor, 23. maja - Slovenski nogometni prvak Maribor je še pred koncem sezone podaljšal pogodbe s tremi nogometaši. Kot poroča spletna stran klubam, je vratar Jasmin Handanović podaljšal do leta 2018, branilec Aleksander Rajčević do 2019, mladi napadalec Luka Zahović pa do 2020.