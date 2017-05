V Stožicah po prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo

Ljubljana, 23. maja - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od srede do nedelje v ljubljanski dvorani Stožice igrala kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Bolgariji in Italiji. Prvi nasprotnik slovenskih odbojkarjev bo Gruzija, tekma se bo začela ob 17.30, v skupini C pa so še Latvija, Portugalska, Izrael in Belgija.