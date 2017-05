Ljubljanska borza: Indeks kljub pocenitvi Krke navzgor

Ljubljana, 23. maja - Skorajda vse pomembnejše delnice na Ljubljanski borzi so se danes podražile, kar je indeks SBI TOP potisnilo za več kot pol odstotka navzgor. Izjema so delnice Cinkarne Celje in Krke, ki so običajno najbolj prometne in imajo v indeksu največjo težo. Obojim se je tečaj nekoliko znižal.