Makedonsko posebno tožilstvo uvedlo preiskavo proti Gruevskemu in še desetim vodilnim predstavnikom VMRO-DPMNE

Skopje, 23. maja - Makedonsko posebno tožilstvo je v ponedeljek uvedlo preiskavo proti makedonskemu dolgoletnemu premierju in predsedniku stranke VMRO-DPMNE. Preiskavo zaradi pranja denarja in nezakonitega financiranja stranke so hkrati uvedli tudi proti desetim vodilnim predstavnikom VMRO-DPMNE. Gruevski je v današnjem odzivu zanikal očitke tožilstva.