Policisti motoristi po več letih spet preverjali sposobnosti na letnem preizkusu

Ljubljana, 23. maja - Na poligonu policijske akademije se je danes odvijal letni preizkus policistov motoristov, na katerem so preverjali svojo psihofizično kondicijo in preizkušali spretnosti obvladovanja motorja. Vodja preizkusa Andrej Ošlak je pojasnil, da tekmovanja že več let ni bilo, saj so imeli finančne težave ter opravljali dodatna dela ob begunski krizi.