Letos že skoraj 30 prijavljenih primerov mišje mrzlice

Ljubljana, 23. maja - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete v Ljubljani je letos do 18. maja laboratorijsko potrdil in epidemiološki službi prijavil že 29 primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom. Bolniki so z območij že znanih žarišč mišje mrzlice. Hospitalizirali so 27 bolnikov, umrl ni nihče, navajajo na spletni strani NIJZ.