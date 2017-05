Banka Slovenije optimistična glede gospodarskih razmer

Ljubljana, 23. maja - Gospodarske razmere v Sloveniji so ugodne. Optimizem potrošnikov in rast zaposlovanja sta se v prvem četrtletju odrazila v visoki rasti prihodkov v trgovini in storitvah. Nadaljevala se je rast investicij, pri čemer imajo gospodarske družbe močno oporo v lastnih neto čistih dobičkih, ugotavlja svet Banke Slovenije.