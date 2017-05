Ljubljana, 24. maja - Košarkarji Uniona Olimpije so po sušnih sedmih letih šestnajstič v samostojni Sloveniji državni prvaki. Finale lige Nova KBM proti Rogaški so dobili s skupnim izidom 3:1 v zmagah. Na četrti tekmi v dvorani Tivoli so slavili s 94:78 (18:20, 42:41, 63:60).