Pahor in Van der Bellen v Celovcu na slovesnosti ob jubileju Slovenske gimnazije

Celovec/Ljubljana, 24. maja - Predsednik republike Borut Pahor in avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen sta se po koncu uradnega obiska avstrijskega predsednika v Sloveniji danes udeležila slovesnosti ob 60. obletnici Slovenske gimnazije v Celovcu. Pahor je v govoru poudaril, da je to jubilej obstoja in razvoja slovenske narodne skupnosti v Avstriji.