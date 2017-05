V povezavi z napadom v Manchestru aretirali 23-letnega moškega

Manchester, 23. maja - V povezavi z napadom v Manchestru, v katerem je umrlo 22 ljudi, so policisti danes na jugu mesta aretirali 23-letnega moškega, je sporočila manchestrska policija. V nakupovalnem središču Arndale so medtem aretirali še enega človeka. Ta aretacija naj ne bi bila povezana s ponedeljkovim napadom, so sporočili na Twitterju.