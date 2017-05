Višji sodniki po neuradnih informacijah potrdili obsodilno sodbo za Bavčarja v zadevi Istrabenz

Ljubljana, 23. maja - Višje sodišče v Ljubljani je po neuradnih informacijah potrdilo obsodilno sodbo za nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja, ki bo moral v zapor za pet let, poročata Večer in Radio Slovenija. Prav tako naj bi, kot še poroča Večer, v zadevi Istrabenz potrdili tudi obsodilno sodbo za Kristjana in Nastjo Sušinskega.