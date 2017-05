Varnostni svet ZN ostro obsodil Severno Korejo

New York, 23. maja - Varnostni svet ZN je v ponedeljek ostro obsodil nedeljsko izstrelitev rakete Severne Koreje, danes pa bo potekalo izredno zasedanje najpomembnejšega organa ZN, po katerem bodo verjetno sprejete dodatne sankcije. Soglasna izjava VS ZN obsoja brezobzirno kljubovanje mednarodni skupnosti in napoveduje nove ukrepe.