Sistem izposoje koles z Raven širijo proti Dobji vasi in Kotljam

Ravne na Koroškem, 23. maja - Brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki so ga na Ravnah na Koroškem pod imenom Picikl vzpostavili v jeseni 2015 in na treh postajah ponuja 12 koles, se bo letos razširil za dve novi postaji - v Dobji vasi in Kotljah. V lokalnem okolju želijo s tem občane dodatno vzpodbuditi k uporabi koles in h gibanju.