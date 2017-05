Ljubljanski policisti mladoletnici zasegli šuriken

Ljubljana, 23. maja - Ljubljanski policisti za izravnalne ukrepe so v ponedeljek dopoldne na Ciril-Metodovem trgu zalotili mladoletnici, državljanko Hrvaške in BiH, ki sta kitajski turistki poskušali ukrasti denarnico. Med postopkom so eni izmed njiju zasegli tradicionalno japonsko orožje šuriken.