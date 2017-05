Vid Poteko odhaja v Brest, prihaja Igor Anić

Celje, 23. maja - Vodstvo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško je sporočilo, da se v enega klubov elitne lige prvakov seli še četrti igralec v zadnjem letu dni, Vid Poteko odhaja v Meškov Brest. Celjani so zamenjavo zanj že našli in to v Igorju Aniću, ki je s Francijo postal svetovni in evropski prvak, ki je ta naslov na klubski sceni osvojil še s Kielom.