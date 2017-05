Predstava Gleja Varovanec hoče biti varuh nagrajena v Bolgariji

Sofija, 23. maja - Predstava po motivih Petra Handkeja Varovanec hoče biti varuh v režiji Iztoka Toryja je na Festivalu malih gledaliških oblik, ki deluje v okviru Nove evropske gledališke akcije (Neta) in je letos potekal v bolgarskem mestu Vraca, prejela nagrado za najboljšo ansambelsko igro. V predstavi so nastopili Niko Goršič, Blaž Šef in harmonikar Jure Tori.