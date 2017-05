Obtožnice niso ovira za vstop hrvaških politikov v drugi krog lokalnih volitev

Zagreb, 23. maja - Na Hrvaškem niti obtožnice urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) niti pravnomočne zaporne kazni volivcev niso odvrnile od tega, da ne bi na nedeljskih lokalnih volitvah podprli vrste politikov z obtožnicami, kot sta župana Zagreba in Virovitice Milan Bandić in Ivica Kirin ali kandidat za župana Varaždina Ivana Čehoka.