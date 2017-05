Pošta Slovenije in sindikat podpisala dogovor za izboljšanje razmer

Maribor, 23. maja - Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije bo danes s poslovodstvom družbe podpisal dogovor za izboljšanje razmer. Strani sta se dogovorili za dvig dodatkov za neugodne razmere dela in za deljen delovni čas, za začasno zvišanje nadomestila za prehrano ter za dodatne zaposlitve, so danes sporočili iz sindikata.