Islamska skupnost bo na gradbišču Islamskega kulturnega centra zasadila drevo miru

Ljubljana, 23. maja - Islamska skupnost v Sloveniji bo danes na gradbišču Islamskega kulturnega centra zasadila drevo miru. Posadili ga bodo predstavniki cerkva in verskih skupnosti v Sloveniji - mufti Nedžad Grabus, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, škof Geza Filo in predstavnik Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.