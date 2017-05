Na gradbišču Islamskega kulturnega centra tudi drevo sožitja različnih ver

Ljubljana, 23. maja - Najvišji predstavniki cerkva in verskih skupnosti v Sloveniji so danes na pobudo Islamske skupnosti na gradbišču islamskega versko-kulturnega centra v znak miru in prijateljstva zasadili drevo. "Naša ljubezen do boga mora spremljati ljubezen do soseda," je dejal mufti Nedžad Grabus in poudaril, da je drevo simbol sožitja različnih ver.