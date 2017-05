Celjski mestni svetniki sprejeli prometno strategijo

Celje, 23. maja - Celjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli celostno prometno strategijo, ki bo prispevala k zmanjševanju prometa, nižjim emisijam toplogrednih plinov in porabi energije. Cilji strategije so povečati delež hoje v Celju za 20 odstotkov do leta 2022 v primerjavi z letom 2016 ter povečati dolžino peš povezav do leta 2022.