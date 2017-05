Po napadu v Manchestru glasbeniki izražajo pretresenost na spletu

Manchester, 23. maja - Pop zvezdniki so po ponedeljkovem napadu, ki je po koncertu ameriške pevke Ariane Grande v Manchestru doslej terjal 22 žrtev in približno 50 poškodovanih, so izrazili pretresenost na družabnih omrežjih. Pevka je takoj po koncertu na Twitterju, na katerem ima več kot 45 milijonov sledilcev, dogodek obžalovala.