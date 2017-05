Pahor na proslavi 25. obletnice sprejema Slovenije v ZN poudaril pomen idej in aktivnosti države

New York, 23. maja - Predsednik republike Borut Pahor se je v ponedeljek v New Yorku sestal s predsednikom 71. zasedanja Generalne skupščine ZN Petrom Thomsonom in generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom ter se udeležil sprejema ob 25. obletnici sprejema Slovenije v ZN, ki ga je priredil veleposlanik Andrej Logar.