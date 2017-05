Borze na Wall streetu v zelenem območju

New York, 22. maja - Indeksi na newyorškem Wall Streetu so današnje trgovanje končali v zelenem območju. Indeksi po ocenah analitikov še vedno okrevajo po sredinih velikih padcih. Skrbi vlagateljev so bile povezane predvsem s škandali v Beli hiši, ki bi lahko v ozadje potisnili gospodarske načrte predsednika Donalda Trumpa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.