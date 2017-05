Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o srečanju slovenskega predsednika Boruta Pahorja s predsednikom Generalne skupščine ZN Petrom Thomsonom in generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom, o izjavi premierja Mira Cerarja o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško ter o tem, da ne bo prišlo do sprememb besedila osnutka nove Koroške deželne ustave.