Primorske novice: Izredne razmere (23. 5.)

Koper, 22. maja - To, da so val ljudskega nezadovoljstva zajahali politiki, je najslabše, kar se je lahko zgodilo projektu referenduma o drugem tiru. Vstop največje opozicijske stranke SDS, nato SLS in drugih, zdaj pa še aktivni vstop Borisa Popoviča v kampanjo zbiranja podpisov bo neizogibno pripeljal do politizacije, v Primorskih novicah piše Denis Sabadin.