Trump v Izraelu opozarjal pred iransko grožnjo

pripravil Blaž Mohorčič

Jeruzalem/Teheran, 22. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je z obiskom Izraela nadaljeval svojo prvo turnejo v tujini. Srečal se je z izraelskim predsednikom in premierjem, Reuvenom Rivlinom in Benjaminom Netanjahujem ter kot prvi predsednik ZDA obiskal Zid objokovanja. V pogovorih je opozoril pred grožnjo Irana in zagotovil, da ne bo nikoli imel jedrskega orožja.