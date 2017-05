Evropske borze neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 22. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes končali neenotno. Vlagatelji so po ocenah analitikov v pričakovanju srečanja Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in Rusije, na katerem bo morda prišlo do dogovora o podaljšanju obdobja zmanjšane proizvodnje nafte. Evro in nafta sta se okrepila.