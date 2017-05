Športniki štafeto prenesli iz Pirana na Triglav

Ljubljana, 22. maja - Po poročanju spletnega portala MMC, je v petek dvanajst športnikov izvedlo ekstremno štafeto, pri kateri so s skupnimi močmi premagali razdaljo med najnižjo in najvišjo točko v Sloveniji. Pot med piranskim svetilnikom in Aljaževim stolpom so premagali v manj kot 17 urah.