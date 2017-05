Ženske, ki nudijo spolne storitve, si želijo več varnosti pri delu

Ljubljana, 22. maja - Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem so ženske, ki nudijo spolne storitve, v raziskavi o prostituciji izrazile željo, da bi bile pri svojem delu bolj varne. Poleg tega so si želele, da bi bile bolj obveščene o zakonodaji s področij, ki jih zadevajo, in človekovih pravicah, so na današnji razpravi v Ljubljani povedale avtorice raziskave.