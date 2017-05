New Yorker o (ne)razlikovanju Slovenije in Slovaške

New York, 22. maja - Ameriška revija New Yorker v najnovejši izdaji opisuje nedavno skupno prireditev veleposlanikov Slovenije in Slovaške v Londonu, namenjeno razlikovanju obeh držav. Tudi po četrt stoletja, odkar je bila Slovenija sprejeta v Združene narode, obe državi povzročata preglavice številnim politikom in drugim po svetu, čeprav tokrat ne predsedniku ZDA.