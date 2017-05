Za ministrstvo za finance bruseljska priporočila pričakovana

Bruselj, 22. maja - Na ministrstvu za finance so v odzivu na nov niz bruseljskih priporočil za proračunsko in reformno ukrepanje Slovenije izpostavili, da so ta pričakovana. Evropska komisija je prepoznala dosedanje napore vlade, usmerjene kratkoročno, navajajo in dodajajo, da se strinjajo s potrebo po dolgoročni konsolidaciji javnih financ, ki pa mora biti postopna.