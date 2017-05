Ljubljanska borza: Najbolj zanimive delnice Triglava in Cinkarne

Ljubljana, 22. maja - Na Ljubljanski borzi so danes po prometu izstopale delnice Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Prve so malenkost izgubile, druge pridobile več kot dva odstotka. Edine med blue chipi v prvi kotaciji so se podražile še delnice Petrola. SBI TOP je pridobil 0,21 odstotka in se ustavil pri 786,36 točke.