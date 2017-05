V Kranju nova zidna poslikava v obliki stripa

Kranj, 22. maja - Na zidu pred kranjsko knjižnico je zrasla nova poslikava, za katero sta poskrbela mlada kranjska umetnika Tim Pregrad in Žiga Rautner. Upodobitev kranjskih osvajalcev je strip o alternativni zgodovini Kranja, pridružuje pa se stripu o stolpu in palčku, ki si ga prebivalci in obiskovalci Kranja lahko ogledajo že od lanske jeseni.