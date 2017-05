Newyorške borze začele z rastjo

New York, 22. maja - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so današnje trgovanje začeli z rastjo. Ob pričakovanjih, da se bodo članice Opeca in Rusija dogovorile za podaljšanje obdobja zmanjšane proizvodnje nafte, se krepijo delnice energetskih družb, ob poslih, dogovorjenih ob obisku ameriškega predsednika v Savdski Arabiji, pa tudi delnice orožarskih podjetij.