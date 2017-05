Pogajanja o brexitu naj bi se začela okoli 19. junija

Bruselj, 22. maja - EU je zdaj povsem pripravljena na začetek pogajanj o izstopu Velike Britanije. Članice EU so namreč danes uradno potrdile pogajalska izhodišča, ki se bodo po potrebi prilagajala in spreminjala. Glavni pogajalec EU, Francoz Michel Barnier pričakuje, da se bo prvi krog pogajanj začel v tednu od 19. do 25. junija.