Letos 200 let zemljiškega katastra na Slovenskem

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 23. maja - Letos bo minilo 200 let, odkar je bila postavljena pravna podlaga za parcelni zemljiški kataster na območju Slovenije, kot ga poznamo še danes. Obletnica bo v središču letošnjega dneva geodetov in jo bodo danes in v sredo zaznamovali s slavnostno akademijo in strokovnim posvetom na Brdu pri Kranju.