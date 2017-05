Slovenskim kikboksarjem štiri odličja na Madžarskem

Budimpešta, 22. maja - Na odprtem prvenstvu Madžarske, ki šteje v serijo tekmovanj za svetovni pokal združenja WAKO, so se v konkurenci 2692 tekmovalcev iz 38 držav izkazali tudi slovenski borci v kikboksu. Slovenska odprava je osvojila štiri članska zlata odličja, na vrh so stopili Nejc Gazvoda, David Žibrat, Petar Spasenić in Jakob Šimnic.