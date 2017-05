Na čelu Forda Jim Hackett

Dearborn, 22. maja - Ameriški avtomobilski proizvajalec Ford je na mesto predsednika in glavnega izvršnega direktorja družbe imenoval Jima Hacketta, ki bo nasledil Marka Fieldsa. Prenova uprave družbe, ki so sooča s padcem prodaje v ZDA in na Kitajskem, vključuje tudi tri nove vodilne, ki bodo zadolženi za tuje trge, razvoj in mobilnost.