Ministrstva s civilno iniciativo o kompromisnem predlogu poseka Rogoškega gozda zaradi Magne

Ljubljana, 22. maja - Pristojna ministrstva so s civilno iniciativo Rešimo Rogoški gozd danes govorila o rešitvah za nadomestna zemljišča pri investiciji Magne. Prišli so do kompromisnega predloga, da bi občina po skrajšanjem postopku spremenila občinski prostorski načrt in bi se v prvi fazi uporabilo le 4,6 hektarja gozda, v ostalih pa naj ne bi prišlo do poseka.